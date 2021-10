L'association E.P.E Corse-du-Sud change de nom et de président et devient Sloi de 1901, pour aider et informer parents-enfants-éducateurs.Information des éducateurs et des parents, orientation des jeunes vers les différents services, ateliers diététiques avec une naturopathe, ateliers artistiques d'expression des émotions , de groupes de parole pour parents d' enfants porteurs de handicap, de "Paroles de Parents" avec une psychologue auto entrepreneure et une bénévole pour échanger sur des problématiques comme la sur-utilisation des écrans,la famille mono parentale, le suivi scolaire.... sont au programme à l'espace co-work à Portivechju et dans des salles communales de l'Extrême Sud.Les informations seront diffusées par mail, affiches et via Facebook sur la page publique :tel: 06.37.81.32.88