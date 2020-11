L’Afpa Corse restera ouvert pendant le confinement

les actions de formation qui nécessitent une présence physique (formations techniques nécessitant la présence sur plateaux techniques, formations qui en fonction de leur progression pédagogique ne peuvent plus être dispensées à distance...). Les actions de formation ou d’accompagnement qui permettent d’éviter une rupture de parcours pour les personnes les plus fragiles et pour qui les conditions de confinement sont particulièrement complexes (mal logement, fracture numérique, absence d’autonomie, jeunes nécessitant d’être encadré dans le cadre d’un accompagnement renforcé ...). Les certifications prévues d’ici le premier décembre.

L’Afpa restera ouvert pendant le confinement, le gouvernement permettant aux organismes de formation d’accueillir du public pendant cette période à la différence de la 1ère vague. Néanmoins, comme tous les acteurs économiques, nous privilégierons le télétravail et la mise à distance des actions de formation et d’accompagnement chaque fois que cela pourra se justifier.Des actions pourront avoir lieu en présentiel dans le strict respect des règles de distanciation physique et ce dans les 3 cas suivants :Nos restaurants ainsi que nos hébergements resteront ouverts pendant toute la période du confinement.Pour toutes informations complémentaires merci de contacter :Nathalie DelobelleResponsable de Communication Afpa Corse 0614069068 afpa-corse.communication@afpa.fr