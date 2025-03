Dans le cadre de son partenariat solidaire avec l’association INSEME, la Société des Eaux de Corse – Kyrnolia a remis un chèque de 10 000 euros, mardi 18 mars 2025, pour soutenir les familles contraintes de partir se soigner sur le continent.





Mardi 18 mars, l’association INSEME a reçu un don de 10 000 euros de la part de Kyrnolia, opérateur de la Société des Eaux de Corse (SDEC). Ce geste s’inscrit dans une démarche solidaire lancée il y a trois ans, reposant sur un système de facturation électronique proposé aux abonnés. Pour chaque souscription à l’e-facturation, 1 euro est reversé à INSEME.



Cette opération permet de financer l’accompagnement des familles corses qui doivent se rendre sur le continent pour des soins médicaux. En février dernier, un premier don de 10 000 euros avait été effectué par la CEOC, également partenaire du dispositif.

Depuis sa mise en place, ce mécanisme associe engagement environnemental et solidarité locale. Grâce à la mobilisation des collaborateurs de Kyrnolia et de ses partenaires, la somme récoltée continue de croître chaque année. Une nouvelle convention solidaire est en préparation, avec l’objectif de poursuivre et renforcer ce soutien. Le président de la communauté de communes, Yanick Castelli, était présent lors de la remise du chèque à l’association, saluant l’implication de l’ensemble des équipes engagées dans cette action.