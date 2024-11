Des attributions de bourses d’études à des étudiants et étudiantes corses des cycles secondaire et supérieur,

Des aides versées au CIDFF de Bastia dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, financées par l’opération Cinéma,

Des aides pour permettre aux femmes d’acquérir leur indépendance économique,

Aide pour la résorption d’un crédit accordée à une femme surendettée,

Dons à une association caritative (Fratellenza) pour l’achat d’un lave- linge,

Aménagement d’une salle d’annonce du BIS (Bastia Institut du Sein) au Centre hospitalier de Bastia,

Aide à des parents corses devant accompagner régulièrement leur jeune enfant malade à l’hôpital de Marseille

Octobre rose : en partenariat avec l’association Endur’ensemble, participation et financement de trousses de produits post-chimio pour malades du cancer

Solidarité Ukraine : fonds versés au Soroptimist International Europe

Ce film dont la sortie nationale est prévue en janvier est l’œuvre de l’auteur et réalisateur belge Leonardo Van Dijl. Dans ce long métrage, primé à Cannes en mai, Leonardo Van Dijl met en scène une étoile montante du tennis dont le coach est accusé d’abus. « Julie, une star montante du tennis évoluant dans un club prestigieux, consacre toute sa vie à son sport. Lorsque l'entraîneur qui pourrait la propulser vers les sommets est suspendu soudainement et qu'une enquête est ouverte, tous les joueurs du club sont encouragés à partager leur histoire. Mais Julie décide de garder le silence ». Au casting Tessa Van den Broeck, Koen De Bouw, Claire BodsonLa recette de cette projection sera destinée à soutenir le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) de la Haute Corse.Le Soroptimist International est une organisation mondiale, apolitique et aconfes sionnelle de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale, visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, en promouvant les droits humains pour tous, l’éducation, l’égalité, le développement et la paix.Les domaines d’action, sont multiples, par exemple :- l’éducation au niveau local, national et international,- la lutte contre la violence à l’égard des femmes,- l’autonomisation et le leadership,-la santé et la sécurité alimentaire,- l’environnement et le développement durable.Pour financer leurs actions, les membres du club de Bastia, organisent des manifestations telles que les traditionnels marchés de Noël et de Printemps sur la place du marché. Autre manifestation d’envergure est leur Rallye Découverte qui se déroule le 8 mai, sur un parcours bien défini.Parmi les actions réalisées par les membres du club de Bastia