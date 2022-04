Joyce Jonathan en showcase à la FNAC d'Ajaccio

Joyce Jonathan, l’auteure-compositrice-interprète, double disque de platine, une fois disque d’or et gagnante d’un NRJ Music Award, sera présente à la FNAC d’Ajaccio (Cr Prince impérial) ce lundi 25 avril à 17 h 30 pour un showcase, suivi d’une séance de dédicaces pour présenter son 5e album « Les p’tites jolies choses ».



L’album est composé de 18 titres mélangeant jazz et pop, dont 6 titres co-composés et co-écrit avec le trompettiste et compositeur de musique de films Ibrahim Maalouf et 12 titres en duo avec l’auteur-compositeur, guitariste et chanteur américain Jason Mraz.



L’événement sera gratuit et ouvert au public dans la limite des places disponibles et selon le protocole sanitaire en vigueur.