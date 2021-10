Intempéries en Plaine Orientale : l'ODARC lance un recensement des sinistres agricoles

Suite aux intempéries qui ont gravement touché les agriculteurs du Fium’orbu le lundi 4 octobre, l’ODARC souhaite recenser les exploitations qui pourraient être accompagnées dans la reconstitution de leurs outils de production. L’objectif poursuivi est de permettre à ces exploitants de retrouver rapidement les conditions de travail nécessaires à l’exercice de leurs activités agricoles et de limiter ainsi les effets désastreux induits par ces évènements sur la production agricole insulaire. Ce dispositif vise à la reconstitution de l’outil productif et en aucun cas à compenser les pertes de production (qui le seront par la procédure de calamité) ou pour financer les équipements qui sont déjà couverts par les assurances.Pour faciliter le recensement, une adresse mail dédiée intemperiesfiumorbu@odarc.fr est créée, ce qui permettra aux exploitants de se faire connaître auprès des services de l’ODARC qui pourront ainsi les rencontrer et évaluer les possibilités d’accompagnement. »