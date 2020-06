Inscriptions à Calvi pour le forum des associations

Pour la bonne organisation du forum nous invitons les associations participantes à une réunion d’organisation :



Lundi 31 Août à 18h au complexe sportif.



Nous évoquerons ce jour là les objectifs de ce dernier ainsi que les modalités d’organisation.







Pour cette édition, nous tendrons un maximum vers un forum écoresponsable, où il sera proposé un buffet « presque zéro déchets ». Nous demandons donc une petite attention particulière à chaque association...



De plus, afin de rendre ce forum dynamique, nous demandons aux associations de nous faire part, par retour de mail, à la fois de leur présence ou non à nos côtés, mais aussi d'animations éventuelles que les associations souhaiteraient faire lors de cette après-midi. Les animations seront minutées pour la bonne organisation générale, et pour permettre à chacune d'entre elles d'être entendu par le public, que l'on espère nombreux ce jour-là.