Incertains voyages d’Anne de Giafferri en projection au Régent

Avant sa diffusion sur France 3 Via Stella le mardi 24 septembre à 20h45, Anne de Giafferri viendra présenter son nouveau film documentaire, Incertains voyages, au cinéma le Régent. Vous pourrez le découvrir, sur invitation, ce jeudi 12 septembre à partir de 18h45. Dans ce film, Anne suit le quotidien de jeunes migrants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance lors de leur arrivée en Corse. Elle sera présente à cette projection ainsi qu’Estelle Mariac, productrice exécutive de Cinétévé et plusieurs jeunes migrants ayants participé ou non au film. L’occasion d’échanges et de débats passionnants comme ceux qui avaient eu lieu au Festival du Film de Lama où le film avait été diffusé en avant-première cet été.

A noter qu'Anne et sa productrice participeront ce jeudi à l'émission de Marie Bronzini sur RCFM de 17 à 18h.



Incertains voyages d’Anne de Giafferri est un documentaire de 52 mn, une coproduction France 3 Via Stella / Cinétévé avec le soutien de la Collectivité de Corse. L’histoire : « Ils viennent du Mali, d’Albanie, de Tunisie, de Gambie ou de Guinée. Isabelle, Ervin, Mohamed, Hery et Elhadj ont fait un tumultueux voyage jusqu’en Corse. Placés dans les structures d’accueil de l’Aide Sociale à l’Enfance, ces jeunes migrants appelés MNA (mineurs non accompagnés) apprennent à se reconstruire. Leur vie prend des allures de compte à rebours car à leur majorité, ils devront être autonomes avec des papiers, un travail et un logement pour éviter l’expulsion. Entre difficulté d’intégration, solitude et résilience, Incertains voyages nous plonge au cœur de leur intimité, entre les murs du foyer ou de leur famille d’accueil. »



