Incendies criminels en Core : la réaction de l'UMIH

Le communiqué





Une fois encore, une fois de trop, notre ami Jean André Miniconi est visé par un lâche attentat qui a visé une de ses entreprises, la Concession Mercedes d’Ajaccio.

Jean André Miniconi est un entrepreneur honnête et irréprochable, il est inadmissible qu’il soit la cible de bandes mafieuses, et nous tenons à lui faire part de toute notre amitié et solidarité dans les épreuves qu’il traverse, nous sommes tous auprès de lui, ainsi que du coté des trop nombreuses victimes du même sort.

Nous demandons instamment au Ministre de l’Intérieur de mettre en œuvre les moyens adéquats pour retrouver les auteurs et leurs commanditaires, ainsi que de prendre des mesures pour protéger l’ensemble des entreprises régulièrement victimes d'attentats mafieux.