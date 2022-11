I Sguardi Zitellini : deux projections gratuites en langue à la Casa di Lama

Depuis maintenant plusieurs années le Festival du Film de Lama, s'est engagé à promouvoir et valoriser la langue corse en mettant en place des ateliers & projections à destination des enfants sur le 7ème art. Chaque année, l'association organise la manifestation “” se déroulant pendant a “”. Les Sguardi, sont une manifestation d'éducation à l'image à destination des enfants totalementavec des ateliers, projections, rencontres avec des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, le tout enAprès avoir passé la première journée des Sguardi Zitellini du 21 octobre en compagnie des élèves de l'école d'Urtaca nous organisons deux projections gratuites en langue corse le samedi 19 novembre à 16h à la Casa di Lama. Deux dessins animés doublés en langue corse sont proposés pour les plus jeunes : "A pazzola nant'à a so spazzola" et “Steccu umanu”.À l'issue des projections un goûter sera proposé.