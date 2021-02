Groupe relais à Moca-Croce ce 25 février

Le communiqué



"Ce jeudi 25 février nous serons de 10h à 12h sur la commune de MOCA-CROCE pour animer un premier GROUPE RELAIS RURAL sur cette commune.

Accompagner, représenter, défendre, soutenir sont notre leitmotiv au quotidien surtout dans le rural où notre présence est primordiale.



Celui-ci se tiendra à la Mairie de la commune.

Nous serons là pour répondre à toutes demandes liées au Handicap, à l’isolement, à la dépendance, sans oublier tous les problèmes que peuvent rencontrer les aidants.

Nous représenterons les associations : Les Diabétiques de Corse, France ALZHEIMER U VAGHJIMU, INSEME, le GEM TC CORSICA U SCONTRU, le Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, l’Equipe Relais Handicaps Rares Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, France PARKINSON, SEP INSEME, le Pole Surdité de Corse mais également l’ADMR de Corse du Sud, l’ accueil de jour « A Serenita » à qui nous transmettrons toutes les demandes qui nous seront faites, les concernant.

Cette présence sera pour nous l’occasion de présenter le programme territorial d’ Education Thérapeutique du Patient et d’enregistrer les inscriptions aux divers ateliers.

S’il vous est possible d’annoncer ce prochain Groupe relais Rural, je vous en remercie."