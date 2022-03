Groupe RIVE : "prions ensemble pour la paix, la justice et la prospérité dans l’unité en Corse"

Le groupe RIVE (Rencontre Interreligieuse de Vivre ensemble) communique

Comment rester insensible face au drame que vivent Yvan Colonna et sa famille depuis l’agression du 2 mars dernier à la prison d’Arles ?

Comment ne pas souffrir de l’escalade de la violence qui suit ce drame ?

Une part de notre jeunesse se révolte et cherche un avenir plus juste pour notre société.

La recherche de la vérité et de la justice restent prioritaires.

Mais, à nous tous de transformer notre regard sur les personnes que nous rencontrons en un regard bienveillant, à nous tous de faire émerger la paix, la non-violence, le partage. Faisons renaitre toutes nos valeurs.

A nous tous aussi d’espérer et de ne pas sombrer dans la détresse.

A nous tous de décider de bien vivre ensemble.

Nous prions ensemble pour la paix, la justice et la prospérité dans l’unité en Corse.

----

Le groupe interreligieux RIVE (comprenant des croyants baha’is, bouddhistes, catholiques, musulmans et protestants intervient depuis 2012 dans la région ajaccienne ).