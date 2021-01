Golf : la semaine du Golf à Lezza

Le parcours porto-vecchiais de Lezza organise à partir de vendredi et jusqu'au dimanche 31 janvier, soit sur plus d'une semaine, une vaste opération Portes Ouvertes destinée à celles et ceux désireux de découvrir la pratique du Golf, sur les greens de la route de Bonifacio. Cette opération s'adresse à tous les publics. Pour de plus amples informations il convient de contacter le Golf de Lezza en téléphonant au 04 95 72 06 89 ou bien au 06 64 49 91 26