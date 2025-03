Jeux vidéo, cosplay, rétro-gaming, simulateurs, tournois, ateliers numériques, impression 3D, conférences et fantasy... Le festival Gengeek (pour Génération Geek) investit le Palatinu d’Ajaccio les 29 et 30 mars.

Deux jours d’animations autour de la culture geek, organisés par et pour les passionnés, avec un programme riche mêlant gaming, robotique, littérature, parentalité numérique et wargames.

L’événement s’adresse à tous les publics, avec un pass deux jours à 10 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).