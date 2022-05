Folelli : une conférence sur les oiseaux de Corse

Ce samedi 7 mai, la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse propose à 15h à la médiathèque de Folelli une conférence de Jean-Claude Thibault, sur les oiseaux de Corse, un voyage historique sous le prisme d’études génétiques.

J.-C. Thibault est zoologue, spécialiste des oiseaux. Il a été chargé de recherche au Parc naturel régional de Corse, notamment responsable du projet « Gypaète ». Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur les oiseaux de Corse et collabore avec la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) pour laquelle il publie des études.

La Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse a été créée, en décembre 1880, par l’abbé Lucien-Auguste Letteron, professeur agrégé de lettres au lycée de Bastia, entouré d’érudits locaux dont Vincent de Caraffa, conseiller à la Cour, les docteurs Perelli et Borghetti, le baron Galeazzini, Emile Lucciana, Pierre Lucciana professeur agrégé d’allemand, Antoine de Morati, Mgr de la Foata évêque d'Ajaccio ; par la suite l’avocat Sébastien de Caraffa, son frère Tito de Caraffa, ....

La Société a pour objet la recherche scientifique en Corse, ainsi que l’étude de toutes les sciences de l’homme et de la nature dans leurs rapports avec la Corse. Elle œuvre pour la protection et une meilleure connaissance du patrimoine naturel et culturel.

ses domaines d’activité sont : anthropologie, archéologie, botanique, biologie, écologie, environnement, ethnologie, géographie, géologie, histoire, histoire de l’art, paléontologie, zoologie.