" Fiera di l'Amandulu & di i Mistieri di a Creazione" : I 3 è 4 d'agostu prossimi

I 3 è 4 d'agostu prossimi, s'avvenerà in Aregnu a 23ma edizione di a " Fiera di l'Amandulu & di i Mistieri di a Creazione". Piu ch'unu scontru gustosu, a nostra fiera rurale si prisente à tempu cum'è unu spaziu di valurizazione è di prumuzione di prudutti identitarii, di dibattiti è d'infurmazione annant'à a filiera amandula corsa. Seguitendu u nostru travagliu in sociu incù l'attori di a filiera mistieri di a creazione (l'Agenza, L'INMA, A « couveuse », U fablab Cafe Calvi, lullishop, l'office de pôle Calvi Balagne...) avemu sceltu di mette torna una voltaun'antru amblemu di a nostra isula : i mistieri d'arte. Diverse animazione saranu pruposte à pubblicu è à l'artigiani stallati annant'à u campu di fiera per valurizà i sapè fà artigianale è patrimuniali indè u sensu di l'innuvazione.

Mischiendu fiera tradiziunale agricula fiera cuntempuranea dedicata à a creatività, temi purtore è mubilizatore, u nostru ubiettivu hè di creà, mentri sti dui ghjorni, un evenimentu lucale forte, rimandatu da i media

regiunali, pruducendu un trafficu impurtante. Parechje animazione ùn

mancheranu di creà un imbienza, propiu à a girandulera è e cumprere.