Fête de la musique à Bastia : le programme

La journée de ce mercredi 21 juin sera riche en évènements musicaux



Mercredi 21 juin

PLACE ST NICOLAS

19h : I Turchini

(Stéphane Andreuccetti et Gabriel Dellapina) : musique populaire corse.

20h15 : The Way

Formation pop-rock de quatre musiciens bastiais : Maeva Demasi (chanteuse), Jérôme Pieraccini, Seb Guerra et Hervé Damiani.

21h30 : L’Arcusgi

23h : DJ French Klub

Groupe de musique house composé de 3 dj et compositeurs issus de milieux musicaux différents.

PLACE DU MARCHE

19h30 : SpiceBoys band

Composé de Dimitri Pinet à la batterie, Pierre-Paul Pieri à la basse, Cédric Raffini à la guitare électrique, Florian Marinacce à la guitare acoustique et au chant et Petru-Paulu Lorenzi. Parfait mélange entre le vintage et le moderne avec des sonorités disco/funk sans oublier la touche corse.

PLACE CLAUDE PAPI

19h : Collectif RAP MCUC

7 rappeurs insulaires s’exprimeront sur scène en solo, en duo et en collectif.

21h : A Primavera

A Primavera associe la pratique du chant polyphonique traditionnel corse aux rythmes et instruments de l’Amérique latine.

CENTRE CULTUREL ALB’ORU

10h30 : Restitution des ateliers de l’année du centre culturel Alb’Oru :

Éveil musical sensoriel

Rythme et chanson

Mon 1er groupe de musique

Musique et danse

QUARTIERS SUDS

18h : Bastia Blue Band

Style Jazz New Orleans.

ARCADE DU THEATRE

10h à 18h Conservatoire Henri Tomasi

Chorales, concert de l’Orchestre Symphonique Henri Tomasi, mini-concerts...

19h30 : Lyre bastiaise :

PLACE D’ARMES

20h : Campà Qui

Un trio qui propose un répertoire de grands standards corses

VIEUX PORT/QUAI DES MARTYRS

19h : I Machjagholi

DANS LA VILLE

A partir de 19h

Coiffeur Nemes : Animation musicale avec DJ

Place Fontaine Neuve : Animation musicale DJ

Place Vatelapesca : Corsica Gospel

Place du donjon : ManoLoco