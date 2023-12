Festa di a Nazione in Bastia : Un double rendez-vous culturel pour tous

Cette année, la Festa di a Nazione à Bastia s'annonce doublement festive avec deux événements distincts prévus les 6 et 8 décembre, s'adressant tant aux enfants qu'aux adultes.

Le 6 décembre, de 14h à 17h, la Salle Polyvalente de Lupinu et le Boulodrome accueilleront A Mostra di a Corsica, un événement choisi par le Conseil Municipal des Enfants. Suite à une séance de brainstorming sur la culture en début d'année, les jeunes conseillers municipaux ont voté pour cette fête mettant à l'honneur le patrimoine bastiais, les traditions corses et la gastronomie. La journée sera rythmée par des conférences théâtralisées, des animations, des ateliers de tressage, des démonstrations de fabrication de brocciu, des dégustations et des initiations aux jeux traditionnels. Une célébration de la diversité culturelle locale orchestrée par les 37 jeunes conseillers municipaux de la Ville de Bastia.

Le 8 décembre, à la Casa di e Lingue, place à la Veghja in lu quatru di a Festa di A Nazione. Un mélange convivial de culture, de traditions et de festivités dans une ambiance chaleureuse.