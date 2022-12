Festa di A Nazione : le programme de l'association Palatinu

L'association Palatinu s'investit aux côtés d'autres associations lors de la semaine de l'Immaculée Conception et d'A Festa di A Nazione pour proposer des moments de rencontre, de célébration et de culture autour des valeurs traditionnelles et de l'identité corse que nous souhaitons défendre.



Pour le 8 décembre

-> CORTI

9h: AFPA, Conférence de Gabriel de Jager Ottaviani "E rivolte di a Corsica in l'anni 1700"

10h: AFPA, Conférence de Niculaiu Battini " A genesidi u naziunalismu corsu in l'anni 1920"

17h: Procession au départ de l'église A Nuziata,

18h: Messe, abbé Culioli

19h: Veghja nustrale, piazza di a Nunziata,



->LURI

11h30: Messe, chapelle A Renula

12h30: Pranzu,

17h30: Conférence de Jean Castela: " Storia e lochi di memoria di a Corsica suvrana di u XVIII seculu", Piazza San Petru, salle polyvalente

20h: Concert du groupe Luna Dea, apéritif et dîner, Piazza San Petru, salle polyvalente.



-> SARTÈ

17h30: Messe en langue corse en l'église Santa Maria Assunta

18h30: Procession suivie d'une veillée



Pour le 10 décembre

-> CALENZANA

15h30: Conférence de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, avec Benjamin Blanchard, salle du préau, Mairie de Calenzana

18h30: Messe, Abbé Valery