Festa di A Nazione à Porto-Vecchio : Un programme riche en célébrations

Porto-Vecchio s'apprête à vivre une journée mémorable avec la célébration de A Nazione, mettant en avant la richesse de la culture corse.

La journée débutera à 11h00 avec la "Cunfarenza", présentation de l'ouvrage "Anthologie des grands discours sur la Corse et les Corses". Les auteurs Alain Di Meglio, Eugène Gherardi, Kévin Petroni, Caroline Tafani, Dumenica Verdoni, et Serena Talamoni partageront ce moment littéraire en présence du Conseil municipal et du public. L'événement se poursuivra avec un apéritif déjeunatoire.

En après-midi, à 17h30, une Messe Polyphonique en l'église Saint Jean-Baptiste sera suivie d'une procession, offrant une dimension spirituelle à la journée de célébration.

La soirée, débutant à 19h00, sera dédiée au profit des écoles, avec un délicieux veau à la broche offert par la municipalité. Les recettes de la buvette contribueront aux écoles locales. La Place Henri Giraud vibrera également avec les concerts gratuits des groupes Avretu et Millishake.