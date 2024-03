"Faisons vivre nos sentiers !", une journée d’échange ce 23 mars à Lento

La Communauté des communes Marana Golo, dans le cadre de la démarche « Territoires d’engagement », organise à Lento samedi 23 mars, en partenariat avec la Mairie de Lento et le CPIE A Rinascita, une journée d’échange avec les citoyens sur l’usage des sentiers. Cette journée s’articulera en trois temps. A partir de 8h, rendez-vous au bar de Lento pour une operata autour du nettoyage d’une fontaine et d’un sentier. A 10h30, rendez-vous à la salle des fêtes, où se déroulera une discussion/débat autour des sentiers et du projet de l’Aménagement d’un réseau intercommunal de sentiers et randonnées (cartographie, concertation, échanges...) De 12h à 14h : repas collectif et partagé. Plus d'informations : 07 88 17 77 98