FDSEA de Haute-Corse et fièvre catarrhale

En retour des contacts pris hier avec nos deux députés ruraux, Monsieur COLOMBANI Paul- André et Monsieur CECCOLI François-Xavier ainsi que le Conseiller de Madame la Ministre de l’Agriculture, Monsieur LEPAGE Jean François, la FDSEA de Haute Corse se félicite d’apprendre que les vaccins pour la FCO sérotype 3 sont enfin disponibles et accessibles à partir d’aujourd’hui samedi 9 novembre pour les vétérinaires sanitaires via la plate-forme de commande Calypso (flacon de 50 ml pour 50 doses, Bultavo3 monodose).

En passant la commande aujourd’hui elle pourra être traitée dès ce mardi 12 novembre.

Ces vaccins sont mis gratuitement à disposition des vétérinaires sanitaires, tous les éleveurs peuvent en faire la demande en priorisant ceux qui sont déjà touchés par la maladie FCO sérotype 3.

Il nous a été précisé que « le stock disponible a été dimensionné pour le cheptel ovin, « la

vaccination des bovins n’étant donc pas une urgence ».

La FDSEA de Haute Corse souhaite que le GDS Corse puisse être livré directement et massivement en vaccin FCO sérotype 3 pour procéder à la distribution gratuite comme les textes le prévoient concernant cette maladie.

La FDSEA de Haute Corse sera présente à la rencontre jeudi 14 novembre en Préfecture de Région concernant les modalités de mise en œuvre de la vaccination.

La FDSEA de Haute Corse reste mobilisée sur cette question essentielle pour la survie de nos

élevages.