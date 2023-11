Extrême-Sud : Le défi d’Isolette et Olivier

Dans le cadre de la quatrième semaine régionale du Handicap, c’est un défi particulier auquel vont prendre part Isolette Milleliri et Olivier Oggiano ce dimanche. En effet, ce duo va rejoindre Bonifacio à Sotta, en passant par Figari, soit au total trente kilomètres. Un défi particulier dans la mesure où Isolette effectuera ce périple en fauteuil roulant et sera accompagnée par son coach, Olivier.

Ce challenge sportif initial taille XL s’effectuera au profit de l’association Handicap Extrême Sud et permettra de récolter des fonds au profit de cette association. Des fonds qui serviront à l’achat d’un fauteuil roulant de sport. Il sera également possible, pour celles et ceux qui le désirent, de prendre part à ce défi en accompagnant Isolette et Olivier sur une partie du parcours.

Le départ est fixé à 10 heures de la mairie de Bonifacio. L’arrivée, quant à elle, est prévue à 16 heures à l’école de Sotta.