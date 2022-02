« Entre les vagues » : un long métrage inédit et en avant-première à Bastia

Le tout nouveau ciné-club bastiais KFC (Kino Fan’s Club) propose ce lundi soir 14 février à 18h45, la projection du film d’Anais Volpé, « Entre les vagues ». Ce long métrage inédit est projeté en avant-première au cinéma Le Régent de Bastia en présence de la réalisatrice.





« Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l'envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables. » tel est le synopsis de ce film de 1h40 réalisé par Anaïs Volpé en 2020, présenté à la récente « Quinzaine des Réalisateurs » à Cannes.

Au casting : Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena et Matthieu Longatte

Le ciné-club KFC est un nouveau ciné-club créé par une bande de cinéphiles passionnés. Chaque séance est choisie en fonction de coup de cœur, de films récents ou plus anciens qui n’ont jamais été projetés à Bastia. Cette séance de lundi est organisée en partenariat avec le Festival du Film de Lama.