Elections professionnelles de la fonction publique : l'appel au vote de la CFE-CGC

La CFE-CGC de Corse appelle les agents de la fonction publique à voter massivement entre le 1er et le 08 décembre 2022 aux élections professionnelles de la fonction publique.

La CFE-CGC de Corse et la Fédération des services publics CFE-CGC font des propositions pour de réelles perspectives de rémunération des agents et sur les 3 versants sans oublier les spécificités des métiers.



Revaloriser le point d’indice au-delà de l’inflation,



→ Simplifier les grilles en supprimant les tassements dans les grades,



→Harmoniser et revaloriser les gains indiciaires si changement

d’échelon ou grade,



→ Aller plus loin que l’accord cadre égalité professionnelle,



→ Renforcer les statuts, les déroulements de carrières et de

traitements,



→ Développer les certifications et valorisations des compétences,



→Prendre en compte le mérite individuel ou collectif en préservant le

statutaire,



→Instaurer un cadre de rémunération plus homogène et égalitaire

pour les contractuels.