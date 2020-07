E Ville - Luc Grassini : " l’intérêt général d’une commune doit prévaloir sur les querelles politiques !"

Le communiqué de Luc Grassini :



"Pour rappel, dans un communiqué de presse en date du 9 juillet, soit moins de 24 heures avant l’élection du Président et des vice-présidents de la CAB, le Maire de Ville di Pietrabugno, M. Michel Rossi s’étonnait du silence de la majorité en dénonçant leur intention manifeste d’écarter la commune de toute vice-présidence.

Lors du conseil municipal du 10 juillet 2020 j’ai interrogé oralement Monsieur le Maire, au sujet de son positionnement, lui rappelant les conséquences dommageables d’une non représentation de notre commune au sein d’un organe décisionnaire essentiel comme la CAB, outil économique au service d’une vision transversale.

M. Michel ROSSI estime alors qu’on a voulu lui faire payer sa neutralité dans le combat politique des élections municipales bastiaises.

Cependant le 10 juillet, les maires des autres communes de la CAB (Bastia, Furiani, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota, ont répondu à M. Michel ROSSI par voie de presse ; je cite « le Maire di E Ville-di-Pietrabugno n’a pas souhaité signer le communiqué commun des maires de la majorité communautaire à la veille du deuxième tour du scrutin de l’élection municipale de Bastia, et a donc clairement choisi de quitter cette majorité ».

Au vu de ces éléments, je tiens à me positionner en tant qu’élu de l’opposition de la commune de Ville-di-Pietrabugno, et à marquer fermement ma désapprobation quant au positionnement choisi par M. Michel ROSSI.

En effet, il témoigne d’un isolement volontaire de la commune de Ville di Pietrabugno, qui, plus que jamais, doit coopérer pour promouvoir des espaces de délibérations collectives, dans la considération de la démocratie.

Refuser de s’inclure dans un projet de mise en œuvre des politiques publiques à l’échelle de l’intercommunalité, me parait être un mauvais signal pour déployer une politique au plus près des besoins des citoyens.

Il est du devoir du maire de hisser notre commune dans les rangs de la délibération collective et j’aurais souhaité qu’il y ait un dialogue plutôt qu’une polémique.

J’insiste, auprès des élus, et cette règle doit être essentielle pour l’avenir de la Corse et des Corses, l’intérêt général d’une commune, de ses administrés, et de la collectivité en général, doit prévaloir sur les querelles politiques !"