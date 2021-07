Don du sang : une collecte à Ghisonaccia le mardi 20 juillet

Une collecte de sang est organisée à la salle de fête de Ghisonaccia le Mardi 20 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.

L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang après avoir reçu une injection de vaccin contre la covid19, sans aucune contre-indication ni délai d’ajournement à respecter. Cette règle vaut pour tous les vaccins présents sur le territoire français (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) et quelle que soit la dose reçue (1ère ou 2éme dose).