Don de Sang : deux collectes à Ghisonaccia

Je vérifie mon aptitude au don avant de prendre rendez-vous : https://dondesang.efs.sante. fr/puis-je-donner

L’établissement français du sang Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, la Ville de Ghisonaccia et l’Association des donneurs de sang bénévole de la Plaine Orientale organisent une collecte de sang le mardi 21 juillet de 15h00 à 19h00 et le jeudi 23 juillet de 9h00 à 13h15 dans la salle des fêtes de la Mairie Place de l'hôtel de ville.Près de 50 donneurs sont attendus alors réservez vite votre créneau.La période estivale est traditionnellement critique pour les dons de sang. Avec les départs en vacances et les fortes chaleurs, les donneurs sont moins nombreux sur les collectes alors que les besoins, eux, sont toujours aussi importants.Pour maintenir le niveau des stocks durant l’été, l’EFS organise des collectes partout en France pour permettre à chacun d’accomplir ce geste citoyen.Ainsi, si vous avez décidé de passer l’été dans notre région, nous vous donnons rendez-vous le mardi 21 et le jeudi 23 juillet salle des fêtes de GHISONACCIA , Place de l'Hôtel de ville. pour une collecte de sang.2. Si je suis apte au don, je réserve un créneau en cliquant sur ce lien : https://www.resadon.fr/ . Je recevrai un mail de confirmation.