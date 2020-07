Disparition de Guy Limongi : l'hommage d'Emile Zuccarelli

Emile Zuccarelli, ancien maire de Bastia, député et ministre, rend hommage à Guy Limongi qui vient de disparaitre à l'âge de 89 ans

Si un mot devait relier les multiples facettes de la vie de Guy Limongi qui vient de nous quitter dans sa 90ème année, c’est celui de fidélité.

Fidélité, d’abord, à la France, sa patrie. Elle devait le mener à une carrière militaire dans les corps prestigieux des spahis puis de la gendarmerie. Il y avait, notamment, commandé le peloton motocycliste de la Haute-Corse restant en quelque sorte un cavalier. Un chevalier, penseront certains.

Au passage il recevra le grade qui restera à jamais attaché à son nom : « le major Limongi ».

A l’approche de la retraite il rejoindra à mon appel la mairie de Bastia pour diriger de la manière la plus efficace la police municipale, la sécurité publique ainsi que les activités patriotiques et mémorielles.

La mémoire est le deuxième volet de cette fidélité. En véritable érudit, Guy Limongi préservera de l’oubli, documents et lieux, des pans entiers de notre histoire récente et plus particulièrement ceux de la 2éme guerre mondiale et de la libération de la Corse. Le travail accompli avec les ouvriers de la Ville pour restaurer et installer bien en vue le kiosque du prestigieux « Casabianca » en est une remarquable illustration.

Guy Limongi était fidèle à son île natale et à son village de Pero-Casevecchie

Il l’était à ses compagnons. Il animait les retraités de la gendarmerie, les associations d’anciens combattants ou de la Légion d’honneur dont il était officier.

Il était enfin fidèle en amitié et par mimétisme ses amis dont je m’honore d’être lui vouaient et lui voueront un attachement sans faille.

Cher Bruno, chère Olga nous ne sommes pas près d’oublier son irrésistible sourire, le regard bleu sous son front haut de divin chauve.

Adieu Major .