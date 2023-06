De beaux moments de lectures à A Casa di a lingue in Bastia

Chaque vendredi à 18 heures, de beaux moments sont vécus à A Stonde di A Casa di e lingue. Le vendredi 26 mai, l'événement a accueilli Musanostra pour des discussions sur des publications corses récentes.



Les lecteurs, avides de découvertes et aux goûts variés, ont choisi parmi une sélection de titres captivants. Parmi eux figuraient Fesch de Dominique Ottavi (Scudo), Marche ou rêve de Ferdinand Laignier Colonna (éd. Héloise d'Ormesson), Cusì Babbu m'hà dettu (Canopé), Les Papillons de l'Alambra de Philippe Moncho (éd. La trace), Le Livre de Petru de Marie Ferranti (Gallimard), une version rare d'une fable de La Fontaine, L'Ochju (ouvrage collectif dirigé par D. Benedetti et F. Landron), Sè Diu vole de Didier Figarella (Hello), La Chaise/A Carrega de Jean-Philippe Toussaint (traduction de Francis Beretti), un texte de Fawaz Hussain intitulé Mangeurs de mondes (Jean-Michel Neri), Marilina de Marielle Collilieux Clementi (Albiana), Dans le flot des rivières de Jean-Yves Acquaviva (Òmara), et Practica medicinalis de Bernardino Cristini.



Les sujets abordés lors des échanges entre les participants ont été variés et passionnants. Parmi eux, les lexiques utilisés lors des traductions, la nouvelle création dans la littérature jeunesse, les apports de la médecine corse dans l'histoire de la médecine, et l'enseignement des jésuites.



Le 1er juin à 18h30, Musanostra invite le public à un nouvel événement littéraire à Miomo, à A Casa Culturale, avec la participation d'Iris et Maryline Leonetti, Jean-Yves Acquaviva, Carole Marmouset Ottaviani sur le thème de la poésie et des chansons.