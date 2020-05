Cuttoli-Cortichiato : les classes maternelles et primaires restent fermées

Après examen de la possibilité d'ouverture des écoles à compter du 11 mai 2020 en tenant compte des données scientifiques, médicales, sociales et des différents avis donnés (Capa, conseil municipal, personnel communal, associations de parents d'élèves, Conseil exécutif de Corse) et l'avis du comité scientifique préconisant de "maintenir les crèches, les écoles, les lycées et les universités fermés jusqu'au mois de septembre, le conseil municipal de Cutuli è Curtighjatu a pris la décision de ne pas ouvrir les classes maternelles et primaires le 11mai 2020