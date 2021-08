Covid-19 : Le triathlon Pinarellu-Luviu-Bavella n’aura pas lieu

Les annulations sont de plus en plus nombreuses au niveau des épreuves sportives. Dans le Sud de la Corse se sont, particulièrement, les courses hors stades qui ont été touchées par les annulations, et ce vendredi 20 aout c’est au tour de la première édition du triathlon Pinarellu-Luviu-Bavedda, fixée les 4 et 5 septembre, de jeter l’éponge. Cette épreuve devait déjà avoir lieu au printemps dernier mais avait été reportée, à ce moment-là, en raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.

Le scénario s’est répété et la situation sanitaire a contraint la commune de Zonza, organisatrice de la manifestation, à renoncer à la mettre en place.