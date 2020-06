Covid-19 : A Bastia une Saint-Jean pas comme les autres

À cause du COVID-19, il faudra oublier les traditionnelles festivités de la San Ghjuvà de Bastia (procession, fucarè et bal) ne pourront avoir lieu cette année. Les réunions de plus 10 personnes étant toujours prohibées sur le domaine public par le Décret du 31 mai 2020, la Préfecture de Haute-Corse n’a pu assouplir ces conditions et accéder favorablement aux demandes de la Ville de Bastia, de la Paroisse Saint-Jean, ses confréries et associations organisatrices.



Les traditionnelles messes du 24 juin pourront néanmoins avoir lieu.