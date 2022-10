Cour d’appel de Bastia : hommage à Marie Truchet

Hélène Davo, première présidente de la cour d’appel de Bastia et Jean Jacques Fagni, procureur général près ladite cour, ont convié les magistrats et fonctionnaires du ressort de la cour d’appel de Bastia ainsi que les bâtonniers de l’ordre des avocats de Bastia et d’Ajaccio, les membres de leurs Barreaux à se réunir sur les marches des palais de Justice de Bastia et d’Ajaccio le jeudi 27 octobre 2022 à 10 heures afin d’observer une minute de silence en hommage à Marie Truchet,magistrate décédée à l’âge de 44 ans dans l’exercice de ses fonctions au tribunal judiciaire de Nanterre.