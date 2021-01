Corte : une formation BAFA organisée par le CPIE – A Rinascita

Le CPIE – A Rinascita met en place une session de formation générale au BAFA du samedi 20 au samedi 27 février prochain à Corte.Première étape de la formation BAFA, ce stage permet de préparer aux futures missions et responsabilités d’un.e animateur.trice de loisirs.Possibilité d’effectuer la session en internat. Attention, le nombre de places est limité : pensez à vous inscrire avant le 30 janvier !Plus d’infos et inscriptions à l’accueil de l’Operata au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr . Documents téléchargeables sur notre site Internet www.cpie-centrecorse.fr