Corte : une dernière soirée avec les ambassadeurs de la prévention

Ce jeudi 13 février, 3ème soirée de prévention avec les Ambassadeurs de la prévention dans les bars de Corte !

Charlotte et Étienne proposeront des animations de prévention contre l’usage de drogues et l’abus d’alcool en soirée dès 22h.

Le projet, organisé par le CPIE Centre corse – A Rinascita via son Bureau Information Jeuness e, avec le soutien de Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), a comme objectif premier de prévenir et ouvrir le débat autour de la prévention.

Plusieurs outils sont mis à disposition des jeunes notamment des lunettes permettant de simuler la consommation de cannabis et l’abus d’alcool sur un parcours à obstacles. Des gobelets renvoyant un message leur sont offerts, un test avec un éthylotest permettant de mesurer leur taux d’alcoolémie avant de prendre le volant… alors pas d’excuses ! Participez vous aussi à nos soirées !