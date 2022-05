Corte : un concours « Toques Chef » pour les jeunes ce samedi

Le CPIE A Rinascita via son Bureau Information Jeunesse, avec le soutien du Fonds de Dotation de la Mutuelle de la Corse, organise le concours « Toques Chef » pour les jeunes, évènement final qui clôturera l'action prévention "Santé des Jeunes".



Trois binômes composés de jeunes compétiteurs mettront à l’épreuve leur créativité pendant deux heures pour cuisiner une recette savoureuse et équilibrée avec un budget imposé.

Le but ? allier passion culinaire et nutrition pour montrer que, même en résidence universitaire, cuisiner des repas sains et gourmands à petits prix est essentiel et faisable.



Le concours aura lieu le samedi 14 mai de 10h à 15h dans le jardin pédagogique du CPIE A Rinascita, situé au 7 rue colonel Feracci à Corte.



Un jury jugera les plats des étudiants et désignera des gagnants. Comme lots à gagner : livres, kit de cuisine, bons d'achat...



Evènement ouvert au public et buffet gratuit !