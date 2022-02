Corte : le CPIE A Rinascita lance pour la 2ème édition le challenge photo « Donne di scienze »



Dans le cadre du projet « Les filles, Osez les sciences ! » qui a pour but de déconstruire les stéréotypes et idées reçues par rapport à la place des femmes dans le milieu scientifique, le CPIE A Rinascita vous propose, à partir du 11 février, Journée Internationale des femmes et des filles de science, de participer au Challenge Photo Donne di Scienze.

"Les avancées scientifiques sont représentées dans l’imaginaire commun par les hommes et pour les hommes depuis toujours. Y compris dans l’histoire de l’art, qui bien avant la photographie et nos nouveaux médias, était la seule manière de représenter les avancées accomplies. Le résultat est que dans les imaginaires des petites filles, il est assez dur de se projeter dans un futur métier scientifique. " détaille le CPIE A Rinascita qui précise que ce challenge a ainsi pour but de rétablir l’égalité et l’espoir !

Comment ça marche ?



Le principe est simple, reprendre une oeuvre historique traitant des sciences et réaliser une reproduction photographique au féminin.

Pour participer, il suffit d’envoyer une photo par personne avant le 08 mars 2022 à minuit à l’adresse suivante : contact-csti@cpie-centrecorse.fr et/ou sur les messageries des réseaux sociaux du CPIE – A Rinascita.

- Facebook : @CPIEARINASCITA

- Instagram: cpie_arinascita



Du 8 au 18 mars 2022, les productions seront mises en ligne sur nos réseaux sociaux et les internautes pourront voter en likant les publications.

A l’issue de cette période, 3 lauréats seront désignés en fonction du nombre total de like obtenus sur nos réseaux (les like sur les autres pages ne seront pas comptabilisés).

Les lots à gagner :

- Lot n°1 : Un Polaroïd avec recharge

-Lot n°2 : Un bon d’achat cadeau à la P’tite Usine d’une valeur de 150 €

-Lot n°3 : Un bon d’achat cadeau à la P’tite Usine d’une valeur de 150 €

Pour plus d’informations et consulter le règlement du Challenge, rendez-vous sur le site du CPIE A Rinascita ou au 06.89.33.26.91 ou par mail contact-csti@cpie-centrecorse.fr