Corte : Les sciences s'exposent

Dans le cadre de la Fête de la Science, afin de sensibiliser le public du Centre Corse à des thématiques relevant de la culture scientifique, le CPIE A Rinascita propose du mardi 12 au vendredi 15 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, deux expositions consacrées aux abeilles et au cycle de l'eau. Ces expositions se dérouleront au Centre Social à Corte (Caserne Padoue – en face du Musée de la Corse).



Pour plus d'info : 04.95.61.03.43 ou contact@cpie-centrecorse.fr