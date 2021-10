Corte : Le CPIE A Rinascita organise une sortie mycologie

L'Operata, l’espace socioculturel du CPIE - A Rinascita, en partenariat avec la Société Mycologique des Pieve de Haute-Corse, vous propose une sortie Mycologie animée et guidée le samedi 16 septembre de 09h00 à 16h00 dans la forêt de Vizzavona.Partez à la découverte des champignons et profitez des belles couleurs de l’automne.Tarif : 6 € - 3 € si adhérentPrévoir un pique-nique et une tenue adaptée.Plus d'info et inscriptions obligatoires auprès de l'Operata (RdC de la Caserne Padoue à Corte) ou au 04 95 61 03 43 ou contact@cpie-centrecorse.fr