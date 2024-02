Corsica.doc : « Jeunesse » de Wang Bing à Ajaccio

Ce vendredi 2 février, à l'Ellipse cinéma d'Ajaccio, le festival Corsica.doc organise une séance spéciale, présentée par Annick Peigné-Giuly.

Jeunesse (le printemps), le dernier film du réalisateur chinois Wang Bing est projeté à 18 h 30. Exceptionnellement, en raison de sa longueur et de l'horaire, un entracte permettra de se restaurer au milieu du film. En effet, ce long métrage présenté en sélection lors du dernier festival de Cannes dure 3 h 35.

Wang Bing est parti à Zhili, à 150 km de Shanghai pour raconter l'histoire de cette cité dédiée à la confection textile et de ces jeunes qui affluent de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtze. Ils ont 20 ans, partagent les dortoirs, mangent dans les coursives. Ils travaillent sans relâche pour pouvoir un jour élever un enfant, s’acheter une maison ou monter leur propre atelier. Entre eux, les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons, des faillites et des pressions familiales.

Depuis son titanesque A l'ouest des rails (2003), le cinéaste chinois poursuit son exploration de la Chine contemporaine, de son brutal essor économique et de la condition humaine ainsi faite au peuple chinois.

En une fresque puissante et intimiste, il nous plonge dans l'univers à la fois assourdissant des machines mais bouillonnant de la vie des jeunes ouvriers et ouvrières des ateliers textiles de Zhili.