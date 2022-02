Corse : un appel à projets pour la fête de la nature 2022

Le communiqué des organisateurs :Cette année, toujours l’envie de partager au plus grand nombre la passion de la nature pour mieux la comprendre et la préserver. Les organisateurs auront la possibilité de s’approprier certains thèmes mis en avant pour cette édition : faire vivre la nature la nuit, ouvrir son jardin à tous pour un moment convivial, faire découvrir la nature dans la ville, valoriser son Atlas de la Biodiversité communale, mettre en valeur une activité agricole et ses bienfaits pour la biodiversité, participer au grand observatoire de la nature du magazine Science & Vie, organiser un moment d’écoute de la nature ou encore créer son jeu de piste grâce à un support numérique.En 2021, la célébration de cette Fête s’est déroulée du 19 au 23 mai. Elle a été marquée par un contexte sanitaire compliqué. Mais cela n’a pas entaché la motivation des organisateurs des près de 7 animations en Corse. Dans la région, une manifestation inédite et créative était proposée : la découverte du patrimoine architectural et la biodiversité de Prunelli di Fium’Orbu.Depuis maintenant 16 ans, la Fête de la Nature invite chacune et chacun à organiser un événementpour célébrer la nature et la biodiversité, partout en France. Un moment unique qui se déroule chaque année au plus proche du 22 mai, à l’occasion de la Journée internationale de la Biodiversité. L’objectif : permettre à tous de renouer un lien fort avec la nature. Associations, collectivités ou particuliers accueillent les amoureux de la nature le temps d’une journée, pour faire découvrir leur jardin qui accueillent de nombreuses espèces parfois méconnues, participer à un inventaire de la biodiversité ou encore profiter d’une balade guidée.Comment devenir organisateur d’un événement dans le cadre de la Fête de la Nature ?- Vérifier que votre événement est en cohérence avec la charte de la Fête de la nature,- Le soumettre via le site internet fetedelanature.com avant le 30 avril,- Mettre en place une communication pour faire connaître son événement.Pour en savoir plus, télécharger le guide de l’organisateur