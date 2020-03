Coronavirus : Porto-Vecchio pense aussi aux plus fragiles

Le Coronavirus frappe de plein fouet la Corse et cette épidémie touche encore plus durement les plus démunis. Dans ce cadre, la municipalité de Porto-Vecchio fait appel aux bonnes volontés, pour proposer des solutions d'hébergement, de manière à ce que personne ne soit oublié dans ce combat quotidien. Pour permettre aux plus fragiles d'être soutenus les personnes désireuses d'apporter leur aide, peuvent envoyer un mail à l'adresse suivante : contact@porto-vecchio.fr