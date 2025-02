Corbara : Dans les secrets des sociétés … secrètes corses

Dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, le journaliste et historien Olivier Bianconi donnera une première conférence/débat ce dimanche 9 février à15h au couvent de Corbara. Le thème en sera « Les sociétés secrètes corses au XVIIIe et XIXe siècles ». Mieux en comprendre les origines et le sens, comment en mesurer l'influence en Corse mais aussi le rayonnement international, comment et pourquoi ces sociétés secrètes, le rôle de Paoli et d’autres corses ?... Un véritable événement car c'est la première fois que l'Eglise de Corse reçoit cette thématique en ses murs. Pour la partie débat se joindront le père Marie-Jean de Cumond, curé au couvent de Corbara, et Étienne Meloni, président des EDC, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Entrée libre.