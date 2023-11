Conflit Israël-Hamas : un rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza et "pour la paix" prévu à Ajaccio

les participants sont invités à venir avec des bougies.

Un nouveau rassemblement pour demander "Un cessez-le-feu immédiat, avec l’arrêt des bombardements et des déplacements forcés des populations" est organisé par la Ligue des droits de l'homme de Corse. Le rassemblement est prévu vendredi 10 novembre, à 18 heures, devant la préfecture de Corse. "Un hommage aux victimes sera rendu"

HALTE AUX MASSACRES A GAZA !



LA FRANCE DOIT EXIGER UN CESSEZ-LE FEU IMMEDIAT



L’armée israélienne soumet la Bande de Gaza à des bombardements d’une violence inouïe et à un blocus total qui prive la population d’eau, de nourriture, de médicaments. Les hôpitaux, lorsqu’ils fonctionnent, opèrent aujourd’hui sans anesthésiques.



En Cisjordanie occupée, la population palestinienne est soumise à la violence redoublée de l’armée et des colons ainsi qu’à un bouclage du territoire.



Nous rendons hommage à l’ensemble des populations civiles, palestiniennes et israéliennes, victimes de crimes de guerre. Parce que toutes les vies comptent, nous condamnons tous les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité où qu’ils aient été commis, ceux du Hamas, ceux d'Israël.



Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU.



Conformément au droit international, nous exigeons que la France agisse activement pour :



Un cessez-le-feu immédiat, avec l’arrêt des bombardements et des déplacements forcés des populations;

La libération immédiate de tous les otages israéliens et d’autres nationalités détenuspar le Hamas ;

La mise en place de corridors humanitaires permettant d’assurer les besoins vitaux et produits de première nécessité;

La protection du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie et de toutes les personnes civiles quelle que soit leur nationalité;

La levée complète du blocus sur la bande de Gaza;

La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens.

Pour une paix juste et durable au Proche-Orient, en solidarité avec les populations civiles, palestiniennes et israéliennes, victimes de crimes de guerre, nous appelons à un



Rassemblement



«Les bougies de la paix»*



Vendredi 10 novembre 2023



A 17h30



Devant la préfecture de Corse



A Ajaccio