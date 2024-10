Conférence astronomique à Grosseto-Prugna : un voyage à travers l'Univers

Dans le cadre de la "Semaine Bleue", une conférence sur le thème "Voyage dans l'Univers" sera animée par Lucien Luciani du Club Ajaccien d'Astronomie, samedi 12 octobre à 15h à la salle polyvalente de la mairie de Grosseto-Prugna. Cette initiative conjointe de la Communauté de Communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo et de la mairie de Grosseto-Prugna-Porticcio proposera une projection commentée des plus belles images des télescopes Hubble et James Webb. La conférence sera suivie d'un goûter, et l'entrée est gratuite.