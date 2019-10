Condamnation de Felix Benedetti : la réaction du collectif Patriotti

Le communiqué





Les mesures stipulées par un Juge d'Application des Peines à l'encontre de Felici Benedetti - 19 mois sous bracelet électronique - mettent en evidence un traitement d'exception qui ne peut trouver place dans un logique de réinsertion civile, sociale et professionnelle.



Elles se situent dans le prolongement d'un acharnement judiciaire - deux ans et demi d'incarcération et un an d'assignation à residence - après une condamnation à 5 ans d'emprisonnement.



Elles trouvent place après l'insistance de l'inscription au " Fijait " dans cette campagne de dénigrement visant à amalgamer patriote corse et terroriste dhjihadiste...



PATRIOTTI renouvelle son entier soutien à Felici Benedetti.



PATRIOTTI appelle, au regard de la situation actuelle, et des menées répressives en cours, à un sursaut collectif du Mouvement National.



A riprissioni basta !



Sustegnu à Felici Benedetti !



Strappemu tutti insembu una vera soluzioni pulitica !



PATRIOTTI