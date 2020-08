Concours de boules de l'amicale des pompiers de l'Ile-Rousse à Munticellu

L'amicale des sapeurs pompiers d'Île Rousse organise le dimanche 16 août un concours de boules derrière le stade de foot de Munticellu (à côté de la piscine). En triplette avec un concours A et B, de gains à 600€ et 225€, vous pourrez venir vous inscrire à partir de 15h, pour un jet de but prévu à 16h.

Venite numarosi, ci serà da beie è da manghjà !