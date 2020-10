Cinéma : Nora Hamdi à L'Île Rousse pour La Maquisarde

Après son passage à Arte Mare et à l'Espace Diamant, direction La Balagne pour le film algérien La Maquisarde. L’association Et Pourtant ça tourne organise la projection du film de Nora Hamdi ce mardi 13 octobre à 20h30 au Fogata de L’Île-Rousse. La réalisatrice sera présente pour l’occasion à partir de 19h30. Les spectateurs pourront prendre un verre et partager une soupe algérienne, le temps de se restaurer et de parler avec Nora Hamdi avant la projection de son film.

Ce drame historique nous plonge dans l’Algérie, en 1956, à l’époque de cette guerre qui ne dit pas son nom. Une jeune paysanne qui devient, malgré elle, une maquisarde se fait capturer lors d’une attaque par un groupe de commandos qui la conduit dans un lieu d’interrogatoire interdit. Enfermée, elle fait la rencontre d’une ancienne résistante française…



La Maquisarde, en présence de Nora Hamdi, cinéma Le Fogata, L’Île Rousse, mardi 13 octobre à 20h30.