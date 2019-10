Cinéma : Frédéric Farrucci en sélection à Saint Jean de Luz

Le premier long métrage de Frédérique Farrucci ( lire ici ) a été présenté en première nationale et en compétition au 6e Festival International de Saint-Jean de Luz qui se déroule du 7 au 13 octobre 2019.Suite à sa projection, la presse n'a pas tardé à réagir. Guillemette Odicino qui couvre le Festival pour l’hebdomadaire Télérama a notamment écrit : « Mais le choc advint avec un premier long métrage, La Nuit venue de Frédéric Farrucci, que l’on espère revoir très vite en salle […] Tout le long de ce magnifique drame atmosphérique, on pense, en vrac, à Collateral de Michael Mann, pour les jeux de brillance sur l’asphalte et les carrosseries, à Wong Kar-Wai, tant les néons nimbent et transpercent les lieux et les visages, mais aussi à un certain cinéma français, celui de Leos Carax ou du Jean-Jacques Beineix de Diva qui ne craignait pas de styliser la ville et ses secrets passé minuit. » De sacrées références !Elle continue : « Joli miracle de cinéma : grâce à la qualité de son scénario, Frédéric Farrucci a obtenu la collaboration de Rone, le grand musicien électro, dont la B.O caresse et électrise tout le film. » Et de conclure son article par : « La Nuit venue appartient à la famille de ces grands films noirs qui savent donner à un fond résolument politique les atours de la beauté formelle. »Pas de doutes que l’on va suivre avec attention le palmarès de cette 6édition d’autant plus que la présidente du Jury n’est autre que la réalisatrice Catherine Corsini (Trois Mondes, La Belle Saison, Un Amour Impossible).